Более 40 человек приняли участие в проекте "Школа краеведения и альпинизма "Альтаир" в КБР

НАЛЬЧИК, 29 августа. /ТАСС/. Участники проекта "Школа краеведения и альпинизма "Альтаир" завершили обучение по программе начальной альпинистской подготовки на территории альпинистской базы "Безенги" (Кабардино-Балкария, КБР). В проекте приняли участие более 40 человек, 36 из которых получили дипломы участников, 13 приняло участие в школе начальной альпинистской подготовки, сообщил в четверг журналистам руководитель проекта "Школа краеведения и альпинизма "Альтаир" Тенгиз Мокаев.

"Проходило все в несколько этапов, на первом этапе прошли занятия по основам безопасности жизнедеятельности и оказанию первой доврачебной помощи. <...> Дальше был туристско-краеведческий этап, включающий внедорожные экскурсии, экскурсии, походы выходного дня, некатегорийные восхождения в окрестностях Нальчика, Приэльбрусье, Черекском и Чегемском районах. Затем была программа начальной альпинистской подготовки с восхождением в ущелье Укю, на вершину Гидан-Тау, высотой 4200 метров над уровнем моря, но на высоте 3850 метров погода резко ухудшилась и было принято решение о возвращении в базовый лагерь, в связи с опасностью дальнейшего пребывания на маршруте", - рассказал руководитель проекта.

По словам Мокаева, руководителем высокогорного этапа программы выступил кандидат в мастера спорта по альпинизму, спасатель международного класса, участник восхождений на первые вершины мира Азнаур Аккаев. Под его руководством отделение курсантов прошло обучение с элементами работы на скальном, ледовом рельефе, передвижение в связках, передвижение по осыпным и травянистым склонам, организацию носилок из альпинистского снаряжения, организацию базового и штурмового лагерей, приготовление пищи.

Проект "Школа краеведения и альпинизма "Альтаир" является победителем конкурса Фонда президентских грантов 2019 года. Проект был реализован Кабардино-Балкарской региональной общественной организацией содействия развитию гражданского общества "Созидание".

В рамках проекта был создан молодежный отряд из числа школьников и студентов, являющихся активистами Молодежного клуба РГО "Альтаир", с участниками которого проводится курс теоретических и практических занятий по обучению основам альпинизма, скалолазания, оказания первой доврачебной помощи, работы со специальным снаряжением, проживания в автономных условиях, а также краеведческие выезды и выходы в высокогорные районы Кабардино-Балкарии, в сопровождении опытных гидов-краеведов, с целью изучения туристско-краеведческих, экскурсионных маршрутов к уникальным памятникам природы и истории родного края.