Премию школьникам Москвы за победу в международных олимпиадах повысили до 1,5 млн рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Премии московским школьникам, завоевавшим звания победителей и призеров международных олимпиад и чемпионатов, увеличили до 0,5-1,5 млн рублей. Об этом сообщается в опубликованном на сайте mos.ru постановлении правительства Москвы.

Согласно документу, членам сборных команд Российской Федерации, завоевавшим звания победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам или мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, учреждаются премии в соответствии с полученной медалью. Единовременные выплаты победителям, награжденным золотой медалью, увеличены с 1 млн до 1,5 млн рублей, обладателям серебряной медали - с 500 тыс. до 1 млн. рублей, награжденным бронзовой медалью премии повысили с 250 тыс. до полумилиилона рублей.

22 июля на официальном сайте мэра Москвы сообщалось о завершении трех международных олимпиад: по физике, математике и биологии. На них московские школьники завоевали девять наград. Всего же в копилке сборной России 15 медалей, шесть из которых золотые - и все на счету учеников столичных школ.

Кроме того, ожидается участие московских школьников в соревнованиях по химии, географии, астрономии и астрофизике, информатике и Международной естественно-научной олимпиаде юниоров.