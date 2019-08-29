Глава СПЧ возьмет на контроль выборы главы Башкирии из-за сообщений о нарушениях

УФА, 29 августа. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов возглавит группу по мониторингу проведения выборов главы Башкирии. Об этом в четверг журналистам сообщила ответственный секретарь совета Ирина Киркора.

"Удивительная информация поступила из Башкирии по поводу уже подготовленных жалоб с конкретными нарушениями за две недели до выборов. Мы видим тексты жалобы по поводу нарушений на УИК [участковая избирательная комиссия] № 3050 в селе Булгаково за две недели до дня голосования. Конечно, в этой ситуации председатель СПЧ Михаил Федотов принял решение лично возглавить мониторинговую рабочую группу по выборам в Башкортостане и 8 сентября будет находиться в республике", - сказала Киркора.

Она отметила, что в своей практике СПЧ впервые получает такие сообщения до начала выборов.

Выборы главы Башкирии пройдут в единый день голосования 8 сентября. В них принимают участие блогер Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), предприниматель Рафис Кадыров ("Патриоты России"), глава Фонда развития городских проектов Уфы Владимир Барабаш ("Гражданская сила"), временно исполняющий обязанности главы региона Радий Хабиров ("Единая Россия"), представитель "Яблока" Зульфия Гайсина, Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев ("Справедливая Россия") и Юнир Кутлугужин (КПРФ).

Также 8 сентября в республике будут избран депутаты в органы местного самоуправления. На замещение 7 329 мандатов выдвинулись более 15 тыс. кандидатов. По данным ЦИК, порядка 4 тыс. из них - самовыдвиженцы.