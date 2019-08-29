Исследование: Москва вошла в число 40 лучших городов по безопасности

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Москва вошла в число 40 лучших городов по безопасности, опередив Эль-Кувейт, Эр-Рияд и Мехико. Как свидетельствует рейтинг, подготовленный исследовательским центром The Economist Intelligence Unit британского журнала Economist, российская столица расположилась в этом списке на 37-м месте.

Эксперты центра оценили 60 крупных городов мира по нескольким критериям, среди которых рассматривался уровень безопасности в сфере здоровья, инфраструктуры, личности и цифровой защиты. Так по показателям безопасности здоровья и инфраструктуры столица России заняла 30 и 32 место соответственно. В исследовании также отмечается положительный опыт реорганизации транспортного потока, который при увеличении количества транспортных средств позволил снизить число заторов на 20%.

Лидером рейтинга стал Токио, следом за ней расположился Сингапур. На третьем месте идет еще один японский город - Осака, где недавно прошел саммит Группы 20. Замкнул список из 60 городов нигерийский Лагос.

Эксперты отмечают, что из первой десятки лучших городов по безопасности шесть находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Токио, Сингапур, Осака, Сидней, Сеул и Мельбурн), Европа представлена двумя городами (Амстердам и Копенгаген), еще два города расположены в Северной Америке (Торонто и Вашингтон).

Разные стороны безопасности

Исследователи проанализировали сходства и отличия в подходах лучших городов по отдельным критериям. Так, в сфере кибербезопасности первая пятерка городов (Токио, Сингапур, Чикаго, Вашингтон и Лос-Анджелес, который поделил пятое место с Сан-Франциско) имеет очень низкий уровень распространения вредоносного программного обеспечения, однако различается в проценте жителей, у которых есть возможность пользоваться интернетом. Что касается безопасности здоровья, то топ-5 городов (Осака, Токио, Сеул, Амстердам и Стокгольм) имеют отличный доступ к услугам здравоохранения, оперативные экстренные службы, а также качественные продукты, чистый воздух и воду, но при этом в Стокгольме и Амстердаме намного меньше койко-мест по отношению к числу населения, что, по мнению экспертов, показывает разный подход к медицине в Европе и Азии.

В заключении эксперты отметили ряд ключевых моментов, которые влияют на безопасность городов. Так, мегаполисы с высоким доходом населения в целом более безопасны, но при этом их развитие может накладывать ограничения на возможности в сфере планирования защиты города от различных угроз, в числе которых фигурируют природные катаклизмы. Еще один важный аспект - грамотное, прозрачное управление городом, которое способно отодвинуть решение своих задач на второй план ради комфорта жителей. При этом у населения города должна быть возможность эффективно влиять на решения по планированию города, поэтому градоначальникам необходимо выстраивать доверительные отношения с жителями.