В Японии успешно пересадили ткани из стволовых клеток для лечения заболевания роговицы

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Группа специалистов из университета Осаки провела успешные клинические испытания по пересадке тканей, выращенных из индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток), пациентке с заболеванием роговицы. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo.

Женщине в возрасте 40 лет в июле была сделана операция на левом глазу. Сейчас она выписана и проходит период восстановления. Никаких побочных эффектов не наблюдается. До хирургического вмешательства пациентка практически не видела. Сейчас ее зрение улучшается.

"Поскольку это наш первый клинический опыт, мы будем внимательно наблюдать за результатом операции. Надеюсь, что лет через пять такой способ лечения станет общераспространенным", - приводит агентство слова руководителя группы Кодзи Нисида. В ближайшее время специалисты университета планируют провести еще три таких же пересадки для лечения заболевания под названием кератоконус, при котором происходит истончение роговицы, и зрение человека становится мутным.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило в марте проведение клинических испытаний по лечению заболеваний роговицы глаза при помощи iPS-клеток. До этого подобные эксперименты были одобрены для пациентов с заболеваниями сетчатки, травмами позвоночника и другими недугами.

После того, как японский ученый Синъя Яманака в 2012 году стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине за исследование в области стволовых клеток, интерес к этой теме как со стороны японского общества, так и со стороны японского правительства многократно возрос. Регенеративная медицина была объявлена одним из приоритетных направлений развития науки. iPS-клетки при определенном химическом воздействии способны становиться клетками любого типа, что теоретически позволяет выращивать ткани для разных органов. Тем не менее, по мнению ряда специалистов, пересадка выращенных тканей чревата развитием злокачественных опухолей.