Скворцова назвала ситуацию с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле возмутительной

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Ситуация с увольнением шести хирургов в Нижнем Тагиле возмутительная и для ее разрешения будут приняты самые жесткие меры, которые должны послужить примером для всех регионов. Об этом сообщила в четверг журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Там возмутительные вещи выявляются. <...> Будут приняты самые жесткие меры, сейчас эти хирурги восстановились, они никуда не уйдут, они согласились дальше работать, они нормальные люди с хорошей корпоративной психологией. Поэтому мы надеемся, что этот пример послужит примером и для многих регионов нашей страны", - сказала она.

Министр отметила, что хирурги, ранее подавшие заявления об увольнении, работали по очень высокому коэффициенту совместительства - 2,34 ставки. "Это очень тяжело, это очень меняет даже мироощущение врача, он не успевает восстанавливаться", - отметила Скворцова.

Шесть хирургов Городской клинической больницы № 1 в Нижнем Тагиле ранее написали заявления об увольнении, объяснив это тем, что у них высокая нагрузка и низкие зарплаты. Объем работы врачей возрос после того, как трое их коллег уволились из Демидовской больницы. По поручению министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова для разрешения ситуации была создана специальная комиссия.

Все специалисты уже отозвали заявления об увольнении, еще один врач находится в отпуске. По информации пресс-службы Минздрава России, всем специалистам будут начислены стимулирующие выплаты за дополнительную нагрузку в июле и августе.