Петербург и Ленобласть наладят информационный обмен в ЖКХ и дорожном строительстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области создадут единое информационное пространство по интеграции систем видеонаблюдения, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и других областей развития двух регионов. Соответствующее соглашение подписали врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на II Петербургском цифровом форуме.

"Это приход цифры во все отрасли городского хозяйства. Мы с помощью подписанных соглашений приглашаем к сотрудничеству крупные международные и отечественные компании. Это создание новых высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест. С правительством Ленинградской области мы также занимаемся интеграцией двух регионов, в том числе социальной инфраструктуры", - сказал журналистам в четверг врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, областные власти подписали соглашение с правительством Санкт-Петербурга об обмене цифровыми данными в системе "Безопасный город", в жилищно-коммунальном хозяйстве и других сферах.

"Соглашение предполагает обмен информацией в сфере хозяйственного комплекса. Это жилищно-коммунальное хозяйство, социальная сфера, сфера дорожного строительства и экологии. В первую очередь мы начнем с [обмена информацией] в системе "Безопасный город" и системы 112", - сказал он.