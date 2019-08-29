В ставропольском селе благоустроили сквер за 12 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 29 августа. /ТАСС/. Сквер в селе Левокумском на Ставрополье благоустроили за 12 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства дорожного хозяйства и транспорта края.

"Сквер по улице Комсомольской, 62 "Б" открыли после проведения ремонтных работ в селе Левокумском. В 1975 году на месте, где сейчас расположен сквер, был основан парк под названием "30 лет Победы". На его территории был установлен учебно-тренировочный самолет Ил-2, а так же проложены четыре аллеи, высажены розы и хвойные деревья. Но с того момента прошло уже больше 40 лет, парк сильно обветшал", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что жители села не раз обращались к местным властям с инициативой привести его в порядок. В этом году, благодаря реализации краевой госпрограммы "Формирование современной городской среды" на месте старого парка обустроили новый сквер.

"После работ по благоустройству сквер стал красивым, комфортным и современным. Пешеходные аллеи покрылись новой тротуарной плиткой, появилась безопасная и просторная детская площадка с резиновым покрытием, которое отвечает всем требованиям по сохранению детского здоровья. Для любителей активного отдыха обустроили трассу для скейтборда. Помимо этого установлены скамьи, урны и полностью заменено освещение", - приводятся в сообщении слова министра дорожного хозяйства края Евгения Штепы.