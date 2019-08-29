В Узбекистане разрешили приостанавливать действие паспорта гражданина

ТАШКЕНТ, 29 августа. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, в соответствии с которым в уголовно-процессуальный кодекс страны введена норма о приостановлении по решению суда действия паспорта гражданина республики. Документ вступил в силу 29 августа, сообщил в четверг Минюст.

"Согласно новой статье 245-1 УПК, приостановление действия паспорта (проездного документа) применяется, чтобы предотвратить уклонение обвиняемого, подсудимого от дознания, предварительного следствия и суда, пресечь его дальнейшую преступную деятельность и обеспечить исполнение приговора", - говорится в сообщении. Отмечается, что приостановление действия паспорта применяется только в отношении обвиняемого или подсудимого лица, объявленного в межгосударственный или международный розыск.

По данным Минюста, приостановление действия паспорта не влечет за собой прекращения гражданства Узбекистана.