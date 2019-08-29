Минтруд предложил увеличить штрафы за ущемление прав людей с инвалидностью

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Минтруд России предложил увеличить размеры штрафов за несоблюдение прав людей с инвалидностью при трудоустройстве и создании доступной среды. Об этом говорится в пресс-релизе Минтруда.

"Минтруд России разрабатывает проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", предусматривающий увеличение размеров штрафов, налагаемых на юридических и физических лиц за уклонение от соблюдения прав инвалидов", - говорится в сообщении.

Так, за неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью в соответствии с установленной квотой, а также за отказ работодателя в приеме на работу человека с инвалидностью, необоснованный отказ в регистрации человека с инвалидностью в качестве безработного суммы штрафов на должностных лиц предлагается увеличить с 5-10 тыс. рублей до 10-20 тыс. рублей.

За уклонение от исполнения требований по обеспечению доступности для людей с инвалидностью объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры суммы штрафов могут повысить для должностных лиц с 2-3 тыс. рублей до 10-35 тыс. рублей, для юридических лиц - с 20-30 тыс. рублей до 100-150 тыс. рублей.

За нарушение требований законодательства, предусматривающих включение в систему транспортного обслуживания населения доступных для людей с инвалидностью транспортных средств, суммы штрафов для должностных лиц предлагается увеличить с 2-3 тыс. рублей до 10-20 тыс. рублей.

Существующие размеры штрафов в пределах 1-10 тыс. рублей на должностных лиц и 20-100 тыс. рублей на юридических лиц признаны комитетом по правам инвалидов неэффективными, подчеркнули в министерстве.