Скворцова считает необходимым ограничить работу медиков по совместительству

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова считает, что необходимо перейти на отраслевую систему оплаты труда медицинских специалистов, в том числе в первичном звене здравоохранения, и ограничить работу по совместительству.

Шестеро хирургов решили уволиться из больницы в Нижнем Тагиле. Что известно о ситуации

"Должна быть четкая структура, нужно вернуться к пониманию нормы труда. Очевидно, что совместительство тоже должно иметь ограничения сверху", - сказала она.

Ранее шестеро хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила подали заведения об увольнении. В качестве причины такого шага они указали высокую нагрузку и низкие зарплаты. Министр отметила, что по результатам работы комиссии Минздрава России, Фонда ОМС и Росздравнадзора выявлено, что совместительство тагильских хирургов составляло 2,34 ставки. По словам министра, это слишком высокий коэффициент совместительства, при котором организм человека не успевает восстановиться для работы.

На данный момент все хирурги отозвали заявления об увольнении, специалистам будут выплачены стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку в июле и августе.

"Нам нужно восстанавливать отраслевую систему оплаты труда, хотя бы в усеченном варианте с пониманием минимальной фиксированной заработной платы, в том числе в первичном звене", - сказала министр.