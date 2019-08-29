Суд вновь арестовал Илью Яшина за организацию несанкционированной акции

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал на 10 суток незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму и председателя совета депутатов Красносельского муниципального округа Илью Яшина, в отношении которого ранее был составлен протокол об организации несанкционированной акции протеста. Об этом ТАСС сообщили в суде в четверг.

"Суд постановил признать Яшина виновным в административном правонарушении, которое предусмотрено ч. 2 ст. 202. КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении) и назначить наказание в виде ареста на 10 суток", - сказали в суде. Там добавили, что речь идет об акции 3 августа в Москве.

Это уже не первый арест политика за организацию несанкционированных акций протеста: 20 августа Троицкий суд Москвы арестовал Яшина на 10 суток за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга. 8 августа Хамовнический суд назначил Яшину 10 суток административного ареста, признав его виновным в участии в несанкциoнированном митинге 14 июля. 29 июля Щербинский суд Москвы также признал Яшина виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде 10 суток ареста за призывы выйти на несанкционированную акцию.

27 июля сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Всего, по данным полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Власти заранее предупредили участников митинга об ответственности и недопустимости нарушения закона.