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В Мордовии девятилетний мальчик спас из горящего дома младшую сестру

Он разбил окно на кухне и вытащил девочку на улицу

ТАСС, 29 августа. Девятилетний мальчик из мордовского села Ардатово спас из горящего дома четырехлетнюю сестру. Ребенок, разбив окно на кухне, вытащил девочку на улицу, сообщила в четверг журналистам пресс-служба ГУ МЧС по Мордовии.

Пожар произошел около 11:00, в доме в этот момент находились девятилетний Кирилл Кемайкин и его сестра. "Ребенок смотрел телевизор и почуял запах гари. Открыв дверь в коридор, мальчик обнаружил горение, после чего он пошел за своей младшей сестрой 2015 года рождения, которая спала. Чтобы спастись, девятилетний ребенок разбил стекло на кухне и вытащил через него свою сестру, тем самым он спас жизнь не только себе, но и маленькой девочке", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что в момент возгорания мать детей была на работе, а отец ремонтировал баню.

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