В Мордовии девятилетний мальчик спас из горящего дома младшую сестру

ТАСС, 29 августа. Девятилетний мальчик из мордовского села Ардатово спас из горящего дома четырехлетнюю сестру. Ребенок, разбив окно на кухне, вытащил девочку на улицу, сообщила в четверг журналистам пресс-служба ГУ МЧС по Мордовии.

Пожар произошел около 11:00, в доме в этот момент находились девятилетний Кирилл Кемайкин и его сестра. "Ребенок смотрел телевизор и почуял запах гари. Открыв дверь в коридор, мальчик обнаружил горение, после чего он пошел за своей младшей сестрой 2015 года рождения, которая спала. Чтобы спастись, девятилетний ребенок разбил стекло на кухне и вытащил через него свою сестру, тем самым он спас жизнь не только себе, но и маленькой девочке", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что в момент возгорания мать детей была на работе, а отец ремонтировал баню.