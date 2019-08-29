Минприроды: сокращение сроков охоты поможет увеличить численность северных оленей

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Камила Туркина/. Сокращение сроков охоты и непрерывный мониторинг популяции северного оленя в России помогут увеличить численность вида. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минприроды РФ.

Ученые из Объединенной дирекции заповедников Таймыра 19 августа сообщили об исчезновении енисейской группировки северных оленей и резком сокращении общего числа особей этого вида, в частности, на Таймыре.

Для разрешения сложившейся ситуации с диким северным оленем требуется принятие срочных мер по нескольким направлениям, отметили в Минприроды. "Во-первых, необходимо налаживание постоянного мониторинга популяций дикого северного оленя, включая использование аэрокосмических данных, мечение спутниковыми радиоошейниками (для контроля миграций) <…> Во-вторых, организация рационального использования охотничьих ресурсов, включая сокращение сроков охоты на дикого оленя", - уточнили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в министерстве, полномочия по сокращению сроков охоты принадлежат субъектам, однако региональные власти обязаны согласовывать такие постановления с Росприроднадзором. Кроме того, необходимо более тесное сотрудничество органов власти с профильными природоохранными организациями для более полного обмена информацией и оперативного реагирования на предложения по оптимизации использования охотничьих ресурсов.

Исследование WWF

Резкое сокращение численности животных зафиксировали и эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) России. По их мнению, енисейская группировка оленей исчезла, а западная группировка - тарейская, по результатам учета в 2017 году еще насчитывающая 44 тыс. особей, сократилась в несколько раз и составляет всего несколько тысяч животных.

"На Таймыре завершилась научно-исследовательская экспедиция по изучению дикого северного оленя, организованная при поддержке WWF России. Выводы ученых самые неутешительные: есть риск через несколько лет полностью потерять этот уникальный биологический ресурс для населения Таймыра, севера Эвенкии и западных районов Якутии", - сообщили ТАСС в WWF.

По мнению представителей фонда, главная причина исчезновения вида - нелегальный промысел по всему ареалу популяции. "Браконьеры не только массово убивают самых крупных животных в стаде, но и срезают панты у самцов, что ведет к снижению репродуктивной функции", - отметили в WWF.

Кроме того, изменения климата ведут к смещению сроков и путей миграции вида, реки весной вскрываются раньше, и при их пересечении гибнет много новорожденных особей, добавили в пресс-службе. "Единственным способом остановить разгром популяции является жесткий государственный контроль над использованием данного природного ресурса и ограничение реального объема изъятия рамками научно обоснованного лимита и выделяемых квот. Кардинальным способом решения проблемы является закрытие охоты сроком на один год", - цитирует пресс-служба начальника научного отдела Объединенной дирекции заповедников Таймыра Михаила Бондаря.

По мнению экспертов, необходимо принятие радикальных мер по реформированию системы управления ресурсами таймырской популяции дикого северного оленя, которые включают проработку законодательных основ, механизмов административно-правового регулирования, хозяйственных и научных аспектов, оптимизации сети особо охраняемых природных территорий, отметили в WWF.