Рособрнадзор и ОЭСР намерены оценить качество образования во всех регионах до 2024 года

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Рособрнадзор и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) намерены до конца 2019 года оценить качество образования школьников в 14 российских регионах. До 2024 года такая оценка пройдет во всех субъектах России, сообщил в четверг глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на международной конференции "Школьное образование XXI века: формирование и оценка гибких компетенций".

"Нам нужно работать над результатами, которые мы имеем в международном исследовании [качества образования] PISA. Поэтому принято решение, что каждый год мы вместе с ОЭСР, вчера подписано соответствующее соглашение, будем проводить оценку РФ по исследованию PISA, будет проводить ОЭСР. И мы будем видеть динамику каждый год, до 2024 года каждый регион пройдет отдельно исследование ОЭСР по PISA. В этом году, в октябре-ноябре, пройдет в 14 регионах", - сказал Кравцов.

По его словам, данные по 14 регионам будут известны в январе-феврале. "Оценку проходят 15-летние школьники по выборке ОЭСР, мы гарантируем объективность этой оценки. Оцениваются математическая, естественно-научная, читательская грамотность", - уточнил глава Рособрнадзора.

V Международная конференция "Школьное образование XXI века: формирование и оценка гибких компетенций" организована Рособрнадзором, Федеральным институтом оценки качества образования (ФИОКО) и департаментом образования и науки города Москвы. Мероприятие посвящено проблемам формирования и оценки гибких компетенций у школьников - креативности, критического мышления, коммуникативности, умения работать в команде. В нем участвуют более 500 российских и зарубежных специалистов в сфере образования.

PISA (Programme for International Student Assessment) - крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений, которая реализуется под эгидой ОЭСР. Исследование проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру, проверяется их математическая и естественнонаучная грамотность, а также грамотность чтения.