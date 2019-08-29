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СМИ: Iberia отменила более 100 рейсов в Испании из-за забастовки наземного персонала

Персонал авиакомпании требует улучшения условий труда

МАДРИД, 29 августа. /ТАСС/. Испанская авиакомпания Iberia решила отменить 104 рейса из-за забастовки наземного персонала 30 и 31 августа в Мадриде и Барселоне. Об этом сообщила в четверг газета El Periodico.

Помимо этого, ранее стало известно, что авиаперевозчик Vueling также отменяет 92 рейса в эти дни из-за стачки в каталонской столице. Ожидается, что забастовки нарушат планы тысяч человек.

В стачке примут участие сотрудники Iberia, которые трудятся на стойках регистрации пассажиров, а также грузчики и прочие работники, предоставляющие услуги различным компаниям, включая Vueling. Персонал компании требует улучшения условий труда.

1 и 2 сентября в Испании также состоится забастовка бортпроводников авиакомпании RyanAir. Из-за стачки будут отменены 12 рейсов.

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Испания
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