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РЖД обратились в правоохранительные органы после утечки данных сотрудников

В компании намерены "добраться до сути"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. РЖД направили в правоохранительные органы материалы после инцидента с утечкой данных сотрудников компании. Об этом журналистам сообщил директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин.

Он добавил, что материалы направили в тот же день, когда стало известно об утечке.

"Сейчас проводится расследование, мы точно доберемся до сути", - резюмировал Чаркин.

В пресс-службе РЖД ранее сообщали ТАСС, что в компании проводится проверка по поводу инцидента с публикацией в открытых источниках информации, содержащей персональные данные о сотрудниках. В холдинге подчеркнули, что утечек персональных данных клиентов РЖД не произошло. "Система продажи билетов имеет защиту персональных данных высокой степени надежности", - заключили в пресс-службе.

Цифровые сервисы РЖД

Холдинг использует несколько онлайн-сервисов. Пассажирам доступен сайт и мобильное приложение для покупки билетов на поезд.

Для сотрудников компании РЖД создали сервисный портал. Доступ в личный кабинет работники компании могут получить с компьютера, планшета и смартфона.

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