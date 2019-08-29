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Зрителю Театра.doc назначили 500 рублей штрафа за мелкое хулиганство

Антон Ткачук затеял потасовку с пытавшимися сорвать спектакль "Выйти из шкафа"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские выписали административный штраф в размере 500 рублей зрителю Театра.doc в Москве, затеявшему потасовку с неизвестными, пытавшимися сорвать спектакль "Выйти из шкафа" вечером в среду. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в четверг.

"Антон Ткачук оштрафован на 500 рублей, он уже покинул отделение полиции", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что в отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство").

Режиссер Театра.doc Анастасия Патлай заявила ранее ТАСС, что планирует подать заявление в полицию на неизвестных, помешавших спектаклю "Выйти из шкафа". По ее словам, группа из более десяти человек в среду вошла в помещение Театра.doc, громко разговаривая, прошла в зону сцены и прервала спектакль. Позднее ответственность за срыв постановки взяли активисты движения SERB, которые обвинили организаторов спектакля в отсутствии разрешения на право публичного показа.

Как написала в своем профиле в Facebook ассистент худрука театра Зарема Заудинова, в Театр.doc приехал наряд полиции, проверил документы у зрителей, несовершеннолетних среди них не обнаружил. По ее словам, после отъезда Патлай в отделение, спектакль был продолжен, но беспорядки не закончились, и в театр был вызван второй наряд полиции.

Документальный спектакль "Выйти из шкафа", согласно сайту театра, повествует о жизни, любви и поисках правды современных российских геев.

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