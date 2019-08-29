Поправки об ужесточении наказания за самодельные бомбы внесут в Думу осенью

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Единая Россия" осенью внесут в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за изготовление самодельных взрывных устройств (СВУ), его уже поддержал Верховный суд. Об этом журналистам в четверг сообщил первый замруководителя думских единороссов Адальби Шхагошев.

Ранее в четверг ЦОС ФСБ сообщил, что сотрудниками службы была пресечена подготовка терактов на объектах правоохранительных органов и госструктур в Кабардино-Балкарии, был обнаружен тайник с двумя готовыми к применению СВУ большой мощности. "Подобные операции проводились в этом году и ранее: в Самарской, Владимирской областях, в апреле месяце - в Нальчике, Дагестане, Чечне, в конце июня - в Саратовской области. Во всех этих случаях задержанные или ликвидированные террористы готовили теракты с использованием СВУ", - отметил депутат.

Он сообщил, что недавно на площадке Совета безопасности КБР в Нальчике прошло совещание с участием руководителей правоохранительных органов и спецслужб республики, которые единогласно поддержали усиление наказания за изготовление СВУ. "В предстоящую осеннюю сессию будем вносить соответствующий законопроект в Госдуму. Он уже поддержан координационным советом фракции "Единая Россия" в Государственной думе, Верховным судом РФ и Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ", - сообщил Шхагошев.

Согласно действующей статье УК РФ, за незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств предусмотрено лишение свободы на срок от трех до шести лет. В пояснительных материалах к будущему законопроекту указано, что авторы инициативы предлагают ввести за это преступление наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 11 лет. Если же изготовлением СВУ занималась группа лиц, то срок составит от восьми до 12 лет (сейчас от пяти до восьми лет), если речь идет об организованной группе - от 12 до 15 лет (сейчас - от восьми до 12 лет).