Эксперты: учителя в России пока не воспринимают цифровые технологии как помощника в работе

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские преподаватели по-прежнему большей частью не воспринимают цифровые технологии как помощника в работе. Такое мнение высказали участники дискуссии "Как воспитать кадры в эпоху цифровой экономики" в рамках форума "Город образования", который проходит в Москве на ВДНХ.

"Наше недавнее исследование показывает, что преподаватели не воспринимают цифровые технологии как фактор улучшения качества образования <...> Педагоги сегодня ни в коем случае не являются - есть такое понятие - "евангелистами" цифрового перехода. Если не сделать их "евангелистами", ничего не получится", - сказал в ходе дискуссии вице-президент корпорации "Российский учебник" и член оргкомитета Общероссийского гражданского форума Андрей Галиев.

Он призвал не мешать преподавателям использовать те навыки, которые у них есть, в том числе цифровые, и при этом показывать им возможности новых цифровых технологий. "Сейчас преподаватели в массовом порядке не хотят видеть в цифровых технологиях помощника. Самый естественный и простой путь, чтобы они это увидели, это добавление нового качества к тому, что у них уже есть. Нужен интенсив по цифровым технологиям в рамках подготовки и переподготовки в университетах", - считает Галиев.

Замгендиректора "Яндекса" Сергей Чернышев отметил, что учителя не будут принимать цифровые технологии, если их будут навязывать. "Если технологии будут упрощать жизнь учителей, они их примут", - подчеркнул он. Чернышев добавил, что цифровые технологии должны экономить учителю время, а также помогать выявлять учеников, на которых нужно обратить особое внимание.

Руководитель отдела регионального развития образовательной платформы "Учи.Ру" Сергей Веременко обратил внимание на то, что овладение цифровыми технологиями напрямую зависит от математических знаний, получаемых детьми в школе. При этом, по его словам, у современных школьников есть интерес к математике. "Навыки IT базируются на знаниях математики, которые закладываются уже в начальной школе. На "Учи.Ру" сейчас занимаются более 3 млн детей, и математика для них - один из самых популярных предметов", - сказал он.