Рособрнадзор с 2020 года намерен приступить к оценке "гибких навыков" у школьников

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Рособрнадзор намерен с 2020 года начать исследование по оценке способностей у российских школьников к креативности, критическому мышлению, коммуникативности, умению работать в команде. Об этом в четверг сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в рамках V Международной конференции "Школьное образование XXI века: формирование и оценка гибких компетенций".

"С 2020 года мы планируем запустить национальные исследования качества образования, ориентированные в значительной степени на оценку гибких компетенций, чтобы в дальнейшем иметь возможность использовать полученные результаты для развития наших национальных экзаменов и других процедур оценки качества образования", - сообщил Кравцов.

V Международная конференция "Школьное образование XXI века: формирование и оценка гибких компетенций" организована Рособрнадзором, Федеральным институтом оценки качества образования (ФИОКО) и Департаментом образования и науки города Москвы. Мероприятие посвящено проблемам формирования и оценки гибких компетенций у школьников. В нем участвует более 500 российских и зарубежных специалистов в сфере образования.