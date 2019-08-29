Рособрнадзор продолжит расширять число заданий на критическое мышление в ЕГЭ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Число заданий в основном и едином госэкзаменах на оценку гибких навыков будет увеличиваться, сообщил в четверг глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в рамках V Международной конференции "Школьное образование 21 века: формирование и оценка гибких компетенций" в столице.

"В России мы понимаем важность вопросов, связанных с формированием и оценкой гибких компетенций. Задания на критическое мышление, творческий поиск решения уже присутствуют в ЕГЭ, ОГЭ и ВПР [Всероссийские проверочные работы]. И мы продолжим расширять их число", - сказал Кравцов.

Глава Рособрнадзора добавил, что в этом году была создана рабочая группа с участием РАН, различных ведомств и бизнеса по обсуждению вопросов, связанных с формированием и оценкой гибких компетенций, с реализацией практических шагов в этом направлении.

"Для системы образования будущего ключевым будет являться формирование навыков и компетенций, которые позволят лучше справляться с изменениями, происходящими в мире, регулярно учиться и переучиваться. Сейчас всему образовательному сообществу важно понять, каким образом эти компетенции формировать и как их можно оценить", - добавил Кравцов.

V Международная конференция "Школьное образование 21 века: формирование и оценка гибких компетенций" организована Рособрнадзором, Федеральным институтом оценки качества образования (ФИОКО) и Департаментом образования и науки города Москвы. Мероприятие посвящено проблемам формирования и оценки гибких компетенций у школьников - креативности, критического мышления, коммуникативности, умения работать в команде. В нем участвует более 500 российских и зарубежных специалистов в сфере образования.