Число нарушений при управлении судами снизилось на 40% после увеличения штрафов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Десятикратное увеличение размера штрафа способствовало снижению правонарушений при управлении и эксплуатации судов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) зафиксировано снижения количества административных правонарушений более чем на 40%. Одна из основных причин улучшения показателей - десятикратное увеличение штрафов и ужесточение ответственности за нарушение правил управления судном, эксплуатации судна, которые вступили в силу 26 июля 2019 года", - сообщили в министерстве.

В МЧС также отметили, что количество маломерных судов ежегодно увеличивается на 5%. "В настоящее время на учете в ГИМС зарегистрировано более 1,5 млн единиц маломерных судов. За весь 2018 год было зарегистрировано более 45 тыс. плавсредств, а за восемь месяцев текущего уже около 41 тыс.", - отметили в МЧС России.

В МЧС сообщили, что за последний месяц за данный вид нарушений привлечены к административной ответственности 2170 человек, общая сумма наложенных штрафов составила 6,7 млн рублей.