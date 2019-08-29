Скворцова рассказала о злоупотреблениях регионов при формировании зарплат врачей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Региональные власти не выполняют рекомендации по структуре заработной платы врачей, из-за чего в регионе формируются "необоснованные элиты", а страдают молодые специалисты, рассказала журналистам в четверг министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Как она считает, необходимо перейти на отраслевую систему оплаты труда медицинских специалистов, в том числе в первичном звене здравоохранения, и ограничить работу по совместительству.

Пилотные проекты для определения оптимальной структуры оплаты труда врачей были проведены в 2014 году. По итогам пилотных проектов специалисты пришли к выводу, что обязательна часть зарплаты врача должна составлять не менее 55-60%.

"Оклад, то есть гарантированная часть зарплаты, должна быть не менее 55-60%, 10%, максимум 15% - компенсационные выплаты за дежурства ночные, работу в праздничные дни и так далее, и не более 30% - стимулирующие выплаты", - сказала министр. Она также отметила, что для стимулирующих выплат по итогам пилотных проектов были выработаны критерии.

По словам Скворцовой, основная проблема заключается в том, что по трудовому законодательству Минздрав России не имеет права руководить перераспределением частей зарплат врачей в регионах. "А рекомендует регионам исполнять эти наиболее оптимальные структурные пропорции", - сказала она. На начало 2015 года более 60 регионов имели долю оклада около 20%. "Таким образом все остальное - был абсолютный люфт, в общем, мутные деньги, которые абсолютно субъективно распределялись работодателем", - отметила министр.

Необоснованные элиты

Все это создало почву для должностных нарушений руководителей здравоохранения, когда формируются "необоснованные элиты, получающие огромные деньги", а при этом есть медики, которые работают фактически только на гарантированной части зарплаты - "20% от обещанных денег". Причем больше всего страдают от такого произвола в регионах молодые специалисты, потому что именно они в меньше степени могут претендовать на стимулирующие выплаты, отметила Скворцова.

"Сейчас большинство регионов находятся на уровне от 40% до 50% [доли оклада в зарплате]. Но до сих пор есть четыре региона, у которых 20% как было, так и есть, при том, что и я лично разговаривала с губернаторами, мои замы выезжали и разговаривали и с министрами, и с вице-губернаторами по социальным вопросам. Не изменили [долю оклада в зарплате]", - сказала министр. Она отметила, что от одного из таких регионов постоянно идут вопросы на прямую линию с президентом. "Это Мурманская область. 22% [доля оклада в зарплате] как было, так и есть", - добавила она.

Регулирование этого вопроса находится в ведении субъекта, а ответственность, по словам министра, лежит на главном враче конкретной медицинской организации.

"Ситуация эта тревожная, эта ситуация была темой нескольких совещаний на самом высоком уровне с губернаторами, и на совещании, которое прошло 20-го числа [августа] под руководством президента, я надеюсь оно будет продолжено уже конкретным поручением губернаторам, которое заставит фактически перейти и придерживаться этой рекомендуемой структуры", - отметила Скворцова.