Прокуратура после обращения СПЧ выявила экологические нарушения на западе Москвы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) получил ответ из Генпрокуратуры, в котором сообщается об экологических нарушениях на предприятиях в Западном административном округе Москвы, выявленных после жалоб местных жителей и обращения СПЧ, направленного в конце июня.

"СПЧ получил информацию Генеральной прокуратуры о проведенной проверке в связи с жалобами жителей районов Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское, Раменки города Москвы по поводу загрязнения атмосферного воздуха. По данным ведомства, установлено, что производственная деятельность хозяйствующих субъектов на указанной территории осуществляется с нарушениями требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности, в связи с чем органами прокуратуры принят комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте совета.

Прокуроры в частности, выявили нарушения при сборе и транспортировке отходов и нарушения при эксплуатации установок очистки газа. Вместе с тем "фактов сжигания отходов в границах промышленной зоны", на которые жаловались жители, в ходе прокурорской проверки не выявлено. Кроме того, исследования воздуха, проведенные по поручению прокуратуры, не зафиксировали "превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ".