Сборная Австрии высоко оценила организацию Россией WorldSkills в Казани

ВЕНА, 29 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Участники австрийской сборной с восторгом высказались об атмосфере спортивного праздника на 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 в Казани. Церемония встречи австрийских специалистов состоялась на высоком уровне в Палате экономики Австрии в Вене.

По данным Палаты экономики Австрии, национальная сборная страны взяла 12 медалей (шесть золотых, пять серебряных и одна бронзовая) и 17 медальонов за профессионализм. Австрийская команда состояла из 46 специалистов и добилась наивысшего результата среди сборных Европейского союза. В общем мировом зачете Австрия заняла седьмое место с наилучшим результатом с 1983 года.

"Я в течение недели смог испытать на себе атмосферу в России, и я просто в восторге. Поэтому я приглашаю всех от всего сердца посетить EuroSkills в Граце в 2020 году, чтобы получить возможность сопереживать лично, - отметил президент Палаты экономики федеральной земли Штирия и куратор чемпионата EuroSkills в Граце в 2020 году Йозеф Херк. - И хотя у нас нет таких больших площадок, как в России, у нас есть отличные специалисты".

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходил в Казани с 22 по 27 августа. В нем принимали участие 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые соревновались по 56 компетенциям. Россию представляли 63 конкурсанта. Национальная сборная России взяла 14 золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медалей и 25 медальонов за профессионализм. Сборная обеспечила себе второе место в медальном зачете. Первым оказался Китай, а третье место досталось Южной Корее.

Следующие международные соревнования WorldSkills после Австрии пройдут в Китае в 2021 году.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.