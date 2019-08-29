Скворцова назвала условия, при которых возможен переход на лекарственное страхование

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Введение во всех регионах РФ цифровых систем по отслеживанию наличия препаратов в аптеках и медучреждениях, а также системы электронных рецептов является главными условиями для полноценного перехода на формат лекарственного страхования в стране. Об этом в четверг журналистам сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

"[Переход на лекарственное страхование] возможно при введении в каждом из 85 регионов цифровых систем лекарственного обеспечения, с подключением всех аптек, всех медорганизаций, всех складов, чтобы это была прозрачная система, которая видела прохождение каждого лекарства и остатки, система электронных рецептов и переход на референтные цены. Это условия, которые позволят эту систему улучшить. И мы имеем жесткий план, по которому мы шаг за шагом идем в этом направлении", - сказала министр.

Она пояснила, что в ноябре 2018 года по просьбе Минздрава президент страны Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное государственному обеспечению в амбулаторном сегменте. Было принято решение за 2-3 года перейти из систем льготного лекарственного обеспечения к формату лекарственного страхования - или полного, или частичного возмещения стоимости лекарств государством. Как пояснила Скворцова, эта система поможет существенно расширить долю людей, которые смогут получать скидки на лекарства от государства.

Скворцова сообщила, что министерство предпринимает различные меры по улучшению ситуации с закупками лекарств.

"Мы централизовали закупку лекарств антиретровирусных для лечения пациентов с ВИЧ. Это позволило нам буквально за последние три года увеличить охват от 26% до 75%. Мы поставили задачу увеличить охват до 90% на будущий год, это очень важно. Вчера была бюджетная комиссия, на которой правительство поддержало это предложение, будут дополнительные ресурсы", - сказала министр, добавив, что сейчас ситуация с ВИЧ относительно стабилизируется, и, чтобы не было регресса, нужны дополнительные ресурсы.

Благодаря введению под федеральный контроль пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями удалось обеспечить большее число из них нужными препаратами, тем самым увеличив продолжительность жизни. "У нас каждый год прирастает число пациентов, которые получают централизовано лекарства по [программе] "Семь нозологий", каждый год на 5-6 тыс. человек, 3-4%. Продолжительность жизни за эти годы, пока у нас работает эта программа, скажем, больных сахарным диабетом первого типа, увеличилась очень сильно, больных с онкогематологическими заболеваниями очень сильно. Поэтому и на это нужен дополнительный ресурс, и он тоже согласован" - добавила Скворцова.

Ситуация в регионах

Согласно текущему законодательству, регионы должны самостоятельно решать вопросы льготного лекарственного обеспечения. Минздрав России не может вмешиваться в полномочия субъектов, пояснила Скворцова. Как показывает практика, не все субъекты справляются с правильным распределением средств.

"Мы регионам регулярно пишем, что есть группы риска населения с очень высоким риском смерти, для которых нужно первоочередное обеспечение лекарствами в амбулаторных условиях. Есть расчеты детальные, на каждый 1 млн населения, сколько конкретно выделять денег и сколько человек, которых нужно лечить бесплатно. Вот три года работы с регионами привели к тому, что около 10 из 85 эту [систему] применяют. Сейчас мы поставили вопрос о том, чтобы позволить нам на это направить федеральный ресурс и помочь регионам обеспечить пациентов бесплатными лекарствами. Я очень надеюсь, если ничего не изменится, что со следующего года на это тоже пойдут деньги", - отметила министр.

Скворцова прокомментировала ситуацию с якобы имевшей место нехваткой препарата преднизолона в некоторых регионах РФ. "В Москве сейчас одновременно находится миллион упаковок преднизолона. Пока нет нормальных цифровых систем лекарственного обеспечения, когда мы видим каждую упаковку, нет нормального управления товарными запасами. Иногда ломится Москва от лекарств, которые в результате потом просроченные выкидываются", - сказала она.