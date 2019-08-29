В Госдуме разработают механизмы по изменению структуры зарплаты врачей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья подготовит предложения по изменению соотношения базовой и стимулирующей частей в зарплате врачей. Об этом в ходе встречи с журналистами в четверг сообщил глава комитета Дмитрий Морозов.

"Этот вопрос поднимался на рабочем уровне [комитета] и неоднократно, - сказал Морозов. Нужно проводить экономический расчет. В некоторых субъектах 30% - базовая ставка, а 70% - премии. Это неправильно". По его словам, предварительно речь идет о фиксированной части в размере 55%.

Парламентарий также пообещал вынести на повестку комитета вопрос о надбавках к базовой части зарплаты медработников.

"Мы выросли в мире, где было три категории - вторая, первая, высшая. Всегда это была определенная доплата. За кандидатскую диссертацию - определенная доплата. Многие десятилетия этого нет ничего", - пояснил депутат.

По его мнению, необходима дифференциация доходов врачей в зависимости от их компетенции. "Это есть во всем мире. [Врач] что-то прибавил в своей компетенции - должен получать больше", - отметил Морозов.

Глава комитета считает привязку зарплаты медработников к средней по региону наиболее справедливой. "Скорее всего, закрепление минимальной зарплаты где-то в рамках 200% [средней зарплаты по региону] для тех же врачей и фельдшеров скорой помощи. А для врачей первичного звена - и об этом говорила министр [здравоохранения России Вероника Скворцова] президенту [РФ Владимиру Путину] - в рамках 170%. Вот эти вещи нужно рассмотреть в плане законодательного закрепления", - заключил Морозов.