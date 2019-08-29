Суд вернул в полицию дело активистки, организовавшей акцию против работы Покраса Лампаса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вернул в полицию дело православной активистки Оксаны Ивановой, организовавшей 25 августа акцию против арт-объекта "Фрагмент манифеста Малевича" художника Покраса Лампаса. Об этом сообщил ТАСС советник митрополита по юридическим вопросам иерей Виктор Явич, который прибыл в суд для поддержки Ивановой.

Как пояснили ТАСС в суде, Иванова была задержана в четверг отделом полиции №15 и доставлена в суд в связи с нарушением ч. 2 ст. 20.2 КоАП ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка").

"Постановление не было вынесено. Судья, рассмотрев материалы, единолично вынес определение о том, что они недостаточны для вынесения судебного акта по этому делу. Не установлен субъект, не доказано, что Иванова была организатором незаконного собрания, и вообще событие не установлено. Поэтому материалы были возвращены в отдел полиции", - сказал Явич.

В Екатеринбургской епархии добавили, что поддержать активистку приехал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. "Митрополит Кирилл там, потому что очень не хотелось бы, чтобы совершилась какая-то несправедливость по отношению к многодетной матери. Поскольку Оксана Иванова обратилась через Facebook за юридической защитой, в суде также находится и советник митрополита по юридическим вопросам иерей Виктор Явич", - добавил собеседник агентства.

Об арт-объекте

Площадь работы Покраса Лампаса, созданной на фестивале Stenograffia на площади Первой пятилетки на Уралмаше в Екатеринбурге, составляет более 6,5 тыс. кв. м, на ней отражен отрывок из манифеста Казимира Малевича, вписанный в супрематический крест. В работе использовались красный, черный и серебряно-серый цвета. Граффити было закончено 8 июля, работы были согласованы с мэрией Екатеринбурга.

Коммунальные службы Екатеринбурга 19 июля начали класть асфальт поверх рисунка Лампаса, позже работы были приостановлены. Повреждена примерно одна десятая часть граффити, она залита гудроном.

Недовольные изображением креста в работе Покраса Лампаса жители Екатеринбурга 25 августа вышли на пикет, на котором некоторые люди начали угрожать организаторам и авторам работы. Организаторы фестиваля Stenograffia совместно с художником решили отложить запланированный на 26 августа приезд Лампаса для восстановления арт-объекта, чтобы разрешить конфликтную ситуацию. После диалога с участием властей стало известно, что Покрас Лампас готов отказаться от изображения супрематического креста в работе.