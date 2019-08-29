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Суд вернул в полицию дело активистки, организовавшей акцию против работы Покраса Лампаса

Советник митрополита по юридическим вопросам иерей Виктор Явич уточнил, что судья счел материалы недостаточными для вынесения акта по этому делу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вернул в полицию дело православной активистки Оксаны Ивановой, организовавшей 25 августа акцию против арт-объекта "Фрагмент манифеста Малевича" художника Покраса Лампаса. Об этом сообщил ТАСС советник митрополита по юридическим вопросам иерей Виктор Явич, который прибыл в суд для поддержки Ивановой.

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Как пояснили ТАСС в суде, Иванова была задержана в четверг отделом полиции №15 и доставлена в суд в связи с нарушением ч. 2 ст. 20.2 КоАП ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка").

"Постановление не было вынесено. Судья, рассмотрев материалы, единолично вынес определение о том, что они недостаточны для вынесения судебного акта по этому делу. Не установлен субъект, не доказано, что Иванова была организатором незаконного собрания, и вообще событие не установлено. Поэтому материалы были возвращены в отдел полиции", - сказал Явич.

В Екатеринбургской епархии добавили, что поддержать активистку приехал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. "Митрополит Кирилл там, потому что очень не хотелось бы, чтобы совершилась какая-то несправедливость по отношению к многодетной матери. Поскольку Оксана Иванова обратилась через Facebook за юридической защитой, в суде также находится и советник митрополита по юридическим вопросам иерей Виктор Явич", - добавил собеседник агентства.

Об арт-объекте

Площадь работы Покраса Лампаса, созданной на фестивале Stenograffia на площади Первой пятилетки на Уралмаше в Екатеринбурге, составляет более 6,5 тыс. кв. м, на ней отражен отрывок из манифеста Казимира Малевича, вписанный в супрематический крест. В работе использовались красный, черный и серебряно-серый цвета. Граффити было закончено 8 июля, работы были согласованы с мэрией Екатеринбурга.

Коммунальные службы Екатеринбурга 19 июля начали класть асфальт поверх рисунка Лампаса, позже работы были приостановлены. Повреждена примерно одна десятая часть граффити, она залита гудроном.

Недовольные изображением креста в работе Покраса Лампаса жители Екатеринбурга 25 августа вышли на пикет, на котором некоторые люди начали угрожать организаторам и авторам работы. Организаторы фестиваля Stenograffia совместно с художником решили отложить запланированный на 26 августа приезд Лампаса для восстановления арт-объекта, чтобы разрешить конфликтную ситуацию. После диалога с участием властей стало известно, что Покрас Лампас готов отказаться от изображения супрематического креста в работе.

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