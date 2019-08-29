Эксперты рассказали, к чему приведет глобальное потепление

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Глобальное потепление приведет к затоплению мест проживания 280 млн человек к 2100 году. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на проект доклада Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (The Intergovernmental Panel on Climate Change).

По его данным, при нынешних темпах роста температуры в результате подъема уровня воды с 2050 года прибрежные города и островные государства начнут все чаще страдать от наводнений и ураганов. "Когда смотришь на политическую нестабильность, вызванную миграцией небольшого масштаба, становится страшно себе представить мир, где десятки миллионов людей вынуждены покинуть свою землю, которую затопит океан", - приводит агентство слова генерального директора и главного научного сотрудника американского исследовательского центра Climate Center Бена Стросса. Авторы доклада отмечают, что такие последствия ожидают планету при повышении глобальной среднегодовой температуры к 2100 году на 2-3 градуса Цельсия.

Чтобы избежать таких изменений, страны мира должны сократить объем выбросов парниковых газов в атмосферу, призывают эксперты. В первую очередь этим должны заняться Китай, США, страны Евросоюза и Индия, на долю которых приходится около 60% выбросов парниковых газов. По мнению авторов доклада, правительства этих государств не проявляют должного стремления к сокращению выбросов углекислого газа для достижения целей Парижского соглашения - не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 г. более чем на 2 градуса Цельсия от доиндустриального уровня (1850-1900 годы) и сделать все возможное для удержания потепления в пределах 1,5 градусов Цельсия.

1 июня 2017 года президент Дональд Трамп объявил о намерении вывести Соединенные Штаты из соглашения. Меры, принимаемые Индией для улучшения экологической обстановки и снижения выбросов углекислого газа, экологи признают недостаточными. Руководство Евросоюза разрабатывает планы по сокращению выбросов парниковых газов к 2050 году на 80-95% по сравнению с 1990 годом, но это вызывает несогласие части его членов.

Межправительственной группе экспертов по изменению климата в 2007 году была присуждена Нобелевская премия мира. Этой наградой были отмечены их "усилия по созданию и распространению масштабных знаний об изменении климата человеком" и разработке мер, "необходимых для противодействия такому изменению". Вместе с ними награду получил бывший вице-президент США Альберт Гор.