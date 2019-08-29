Росрыболовство: Дагестан может стать лидером в России по выращиванию форели

МАХАЧКАЛА, 29 августа. /ТАСС/. Республика Дагестан может стать российским лидером в форелеводстве, сообщили в четверг в Федеральном агентстве по рыболовству. Преимуществом республики являются климат и состояние воды.

"В ближайшие годы регион может занять лидирующие позиции по форелеводству", - приводятся в сообщении на сайте ведомства слова замруководителя агентства Василия Соколова по итогам совещания, посвященного развитию рыбопромышленного комплекса Дагестана.

В Росрыболовстве отмечают, что для выращивания форели в Дагестане есть оптимальные природно-климатические условия, подходящая чистота и температура воды. Существующие условия также позволяют производить качественную кильку. "Производители консервов отмечают преимущества каспийской кильки при переработке по сравнению с балтийской и азовской. Именно каспийская килька может быть использована для выпуска продукции высшего сорта", - уточняется в сообщении.

Среди проблемных вопросов на совещании отметили сокращение количества мест выгрузки уловов практически втрое - с 94 до 33. В связи с этим рыбакам приходится тратиться на дополнительную транспортировку выловленной рыбы. В Росрыболовстве отмечают, что решение проблемы будет рассмотрено отдельно.

Объемы вылова рыбы в Дагестане растут последние три года. В 2018 году объем составил 7,1 тыс. тонн, что является лучшим показателем за последние 11 лет. По информации территориального управления Росрыболовства, ранее в регионе был запущен репродукционный комплекс осетроводства. Ожидается, что он позволит ежегодно выпускать в естественную среду до 2 млн молоди осетровой рыбы.