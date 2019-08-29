Более 60 автобусов поступят в Дзержинск до конца 2020 года

ТАСС, 29 августа. Общественный транспорт Дзержинска в Нижегородской области пополнится 66 новыми автобусами в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Нижегородской области". Первые 20 автобусов уже приехали в город, сообщил в четверг ТАСС губернатор региона Глеб Никитин.

"В прошлом году в ходе поездок в районы региона определились основные болевые точки. Огромное количество жалоб поступило именно от дзержинцев. Всего до конца года в Дзержинск поступит 52 автобуса, включая эти 20. 39 - это автобусы средней вместимости с заниженным полом, а 13 - большие автобусы с низким полом. Это очень важно для пожилых людей, мам с колясками и маломобильных жителей. В следующем году парк пополнят еще 14 машин", - сказал Никитин.

Машины модели "Вектор NEXT" оснащены системой кондиционирования, цифровым тахографом, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, электронными рейсоуказателями и пандусом для маломобильных пассажиров. В автобусах также есть специальные места и поручни для людей с ограниченными возможностями здоровья, системы оповещения об остановках и электронные табло.

"Новые автобусы должны выйти в рейс уже в ближайшие дни. За последние лет 10 это первое масштабное приобретение для МУПа", - уточнил Никитин.

Губернатор Нижегородской области также отметил, что обновление общественного транспорта ожидается и в Нижнем Новгороде. Планируется, что на маршруты выйдут 200 новых автобусов. Помимо этого, обновление автобусного парка началось в Арзамасе - туда уже поступили 11 средних автобусов, а вскоре поступят шесть низкопольных автобусов большой вместимости.