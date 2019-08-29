Власти Гусь-Хрустального получили дотацию, которой хватит на ремонт пострадавшей школы

ВЛАДИМИР, 29 августа. /ТАСС/. Администрация Владимирской области в середине августа выделила бюджету Гусь-Хрустального почти 28 млн рублей, которых хватит на ремонт школы №13, где перед началом учебного года обвалился потолок. Об этом ТАСС в четверг сообщил врио замгубернатора области Игорь Моховиков.

Дети из школы Гусь-Хрустального, где упал потолок, будут учиться в другом здании

Ранее местные СМИ сообщили о том, что в бюджете Гусь-Хрустального нет средств на ремонт школы, которая является памятником регионального значения. Обрушение потолочной обрешетки в ночь на 19 августа произошло в актовом зале средней образовательной школы, которую 31 июля признали готовой к началу учебного года. Прокуратура начала проверку после обрушения.

Установлено, что в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 15 августа 2019 года город получил дотацию на сбалансированность местного бюджета в размере 27 млн 933 тыс. рублей. 20 августа деньги уже поступили на счет администрации города. "Таким образом, в этом году орган местного самоуправления получил поддержку области сверх утвержденного муниципального бюджета", - сказал Моховиков.

По его словам, больший объем поддержки получили только четыре муниципальных образования. Он также подчеркнул, что в сложившихся условиях обеспечение ремонта школы должно быть приоритетной задачей местной власти.

"Полученные средства по закону могут быть направлены муниципалитетом на любые цели, в том числе на ремонт школы. Это решение, которое принимается на местном уровне. Поэтому сделанные спустя неделю после получения многомиллионной дотации заявления главы города об отсутствии средств не соответствуют действительности. Я пригласил главу города к себе для получения объяснений", - добавил врио заместителя губернатора региона.

28 августа комиссия под председательством Игоря Моховикова провела в школе заседание, обсудила ситуацию, по итогам которого было принято решение о временной организации образовательного процесса в школе №16 в 1,5 км от пострадавшего здания.

Ситуация в школе

Как сообщал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, утром 27 августа в администрацию области поступил сигнал от ГУ МЧС о падении потолочной обрешетки в актовом зале на третьем этаже школы. В результате происшествия никто не пострадал, актовый зал с 2017 года закрыт на ремонт. Школа находится на балансе города.

Авария в учебном заведении произошла еще 18 августа. Однако руководители муниципалитета своевременно не проинформировали об этом департамент образования.

О проблемах с протекающей кровлей было известно еще в прошлом году, однако меры по ее ремонту приняты не были. Проведение работ в здании осложняет тот факт, что школа с 1998 года имеет статус памятника регионального значения. Поэтому там невозможно провести ремонтные работы без специального проекта, выполнять их может только организация с соответствующей лицензией.