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Павел Зенькович назначен первым замминистра просвещения России

С 28 августа 2018 года он занимал должность статс-секретаря Минпросвещения

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Павла Зеньковича первым заместителем министра просвещения РФ. Соответствующий документ опубликован в четверг на сайте кабмина.

"Назначить Зеньковича Павла Станиславовича первым заместителем министра просвещения Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

С 28 августа 2018 года Зенькович занимал должность статс-секретаря - заместителя министра просвещения РФ Ольги Васильевой.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияВасильева, Ольга ЮрьевнаЗенькович, Павел Станиславович
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