МВД разработало нормативный акт, позволяющий ведомству контролировать пункты техосмотров

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. МВД разработало нормативный акт, который наделит ведомство полномочиями по контролю за пунктами технического осмотра машин и автобусов. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-центре МВД.

"В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 июня 2019 года "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" МВД России наделено полномочиями по государственному контролю (надзору) за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств, а также участию в техническом осмотре автобусов", - напомнили в МВД. Там подчеркнули, что в целях закрепления полномочий в ведомственных положениях подготовлен проект соответствующего указа президента.

"Контроль за деятельностью операторов технического осмотра планируется осуществлять в формах внеплановых проверок, мероприятий в рамках надзора за дорожным движением и контрольных закупок. Полномочия по участию в техническом осмотре автобусов предполагают в том числе личное присутствие сотрудников Госавтоинспекции на пунктах технического осмотра", - рассказали в МВД.

Там добавили, что проект указа не повлечет увеличение численного состава ведомства и не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета. "В настоящее время проект указа президента Российской Федерации размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru", - заключили в пресс-центре.