Сотрудница петербургского детсада с туберкулезом имела медкнижку с допуском

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудница Санкт-Петербургского детского сада, у которой выявили открытую форму туберкулеза, при трудоустройстве предъявила медицинскую книжку с допуском к работе, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе администрации Выборгского района города.

В четверг в управлении Роспотребнадзора по городу информировали о проверке из-за обнаруженного у сотрудницы заболевания. Ситуацию на контроле также держит прокуратура района.

"Сотрудница детского сада №11 Выборгского района работает в учреждении с 2018 года. При приеме на работу она предъявила весь пакет документов, включая медицинскую книжку с допуском", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе пояснили, что в июне 2019 года женщина обратилась в медучреждение из-за плохого самочувствия. После прохождения флюорографии у нее выявили патологию легких, оформили больничный и отправили в Противотуберкулезный диспансер №11, где она находится до сих пор.

"Обращаем ваше внимание, что в соответствии с нормами СанПиН и приказами министерства здравоохранения до полного обследования и постановки окончательного диагноза нет оснований [делать выводы] о заболевании человека", - отметили в администрации района.

Управление Роспотребнадзора организовало обследование воспитанников и сотрудников детского сада, новых случаев заболевания по данным на четверг не обнаружили. Детям проводят пробы Манту, а сотрудников направили на внеплановое флюорографическое обследование. Во всех помещениях провели дезинфекцию. Учреждение работает в обычном режиме.