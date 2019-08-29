Поисковики нашли под Североморском детали самолета времен войны и останки летчика

МУРМАНСК, 29 августа. /ТАСС/. Детали сбитого в 1942 году советского самолета ЛаГГ-3 и останки летчика были найдены под Североморском при участии членов местного поискового отряда "Ваенга". Как сообщил в четверг ТАСС командир отряда Эдуард Миронов, вместе с внуком погибшего уже принято решение захоронить останки летчика в Североморске.

"Погибший - заместитель командира первой эскадрильи 255-го истребительного авиаполка ВВС СФ Сергей Филиппов, самолет был сбит 29 октября 1942 года", - сказал Миронов.

По его словам, детали самолета почти 80 лет лежали в лесу, причем рядом проходила популярная у грибников и рыбаков тропа, но на куски ржавого железа попросту не обращали внимания. "Первыми на детали самолета обратили внимание рыбаки, которые и позвонили мне", - добавил собеседник агентства.

Части самолета разбросаны в радиусе около 50 метров. Деревянные детали сгорели, остались только металлические, которые сильно пострадали при падении самолета. Восстановить машину невозможно, рассказал Миронов, но часть остатков, вероятно, передадут музеям. Начать вывозить их могут уже этой зимой.

Внук погибшего уже много лет восстанавливает историю этого боя и биографию деда, ищет место гибели, поэтому поисковики сразу обратились к нему. По имеющимся данным, летчик Филиппов погиб в неравном бою с несколькими немецкими "мессершмиттами", произошло это в его день рождения - ему исполнилось 29 лет. В ближайшее время внук Филиппова приедет в Североморск.

По словам Миронова, такая находка - довольно большая редкость. В прошлом году был найден самолет командующего ВВС Северного флота во времена Великой Отечественной войны Александра Андреева. Андреев тогда успел выпрыгнуть с парашютом, а его машина упала в болото.