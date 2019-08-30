Строительство водовода в городе Лабытнанги планируют начать в 2020 году

САЛЕХАРД, 30 августа. /ТАСС/. Приступить к строительству водовода для обеспечения более 26 тыс. жителей Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) качественной питьевой водой планируется в 2020 году, сообщил в четверг директор департамента государственного жилищного надзора ЯНАО Сергей Карасев.

"Лабытнанги - единственный город на Ямале, который пока не обеспечен качественной питьевой водой. Для обеспечения жителей города [качественной] питьевой водой <…> принято решение о строительстве водовода Харп - Лабытнанги <…> Со следующего года приступим к реализации проекта", - сказал Карасев на совещании, организованном полпредством в УрФО и посвященном реализации нацпроектов на Ямале.

Он уточнил, что сейчас забор воды в Лабытнанги осуществляется с поверхностного источника водоснабжения.

По словам Карасева, также нацпроектом "Экология" предусмотрено строительство водоочистных сооружений в микрорайоне Вынгапуровский города Ноябрьск. "На текущий момент мероприятия по пуску очистных сооружений в микрорайоне Вынгапуровский уже завершены, обеспечены питьевой водой 5,7 тыс. жителей <…> Плановые значения [федерального проекта "Чистая вода"] к 2024 году будут достигнуты за счет реализации этих двух проектов", - пояснил он.

"Чистая вода" - один из 11 федеральных проектов нацпроекта "Экология". Предполагается, что к концу 2024 года качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения будут обеспечены более 90% россиян, в городах их доля достигнет 99%. Для этого будут использованы перспективные технологии, в том числе разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса. На эти цели будет выделено 245 млрд рублей.