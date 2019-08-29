Васильева рекомендовала школьникам сократить использование мобильных на учебе до минимума

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Минпросвещения РФ рекомендует школьникам использовать мобильные телефоны во время учебы только в случае необходимости, в частности по медицинским показаниям. Об этом заявила в четверг глава министерства Ольга Васильева.

"Рекомендовано до предела сократить использование мобильных устройств в образовательном процессе, за исключением тех детей, кому это необходимо. Это уровень сахара, допустим, в крови - дети, которые больны диабетом", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-1".

Васильева не видит необходимости использовать мобильный телефон и на переменах. "А зачем? Если будет какая-то экстренная ситуация, [она] конечно, будет решаться сразу", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом в министерстве, по словам Васильевой, готовы к трудностям, с которыми придется столкнуться в связи с ограничениями на гаджеты в школах. "Я думаю, у нас будут какие-то проблемы, недопонимания с обеих сторон. Но потихонечку мы это преодолеем. Просто нужно знать, где их хранить, где они лежат", - добавила она.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования мобильных устройств в школах. В частности, авторы документа предлагают переводить телефоны на беззвучный режим при входе в учебные заведения. Также разработчики считают, что школы при необходимости могут создавать места хранения мобильных телефонов учеников.