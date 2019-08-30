Роскачество разработало рекомендации по приготовлению домашней картошки фри и чипсов

Эксперты советуют перед тем как жарить картошку, очистить ее и подержать в воде от одного до двух часов. Как отмечается, благодаря таким мерам в картофеле уменьшится количество крахмала, а затем в жареной картошке сократится содержание токсичного вещества акриламида, которое образуется в крахмалосодержащих продуктах при их обжаривании или выпекании с использованием высокой температуре (выше 120 градусов). Специалисты также не советуют жарить и запекать картофель до коричневой корочки и рекомендуют лишь обжарить до слегка золотистого цвета. Кроме того, в Роскачестве посоветовали нарезать картофель более толстыми ломтиками. Как говорится в сообщении, исследования показали, что в ломтиках размером 14 на 14 мм содержится меньше акриламида, чем в тонко нарезанных ломтиках 8 на 8 мм.

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Роскачество напомнило о содержании вредных веществ в картошке фри и чипсах и разработало рекомендации для минимизации рисков при приготовлении таких блюд в домашних условиях. Об этом говорится в сообщении организации.

Как напомнили эксперты, о естественном возникновении в пище акриламида, который используется в производстве полимеров и считается токсичным, при ее приготовлении стало известно в начале 2000-х годов, когда европейские ученые выявили его наличие в готовых блюдах. Его возникновение происходит в ходе ряда химических реакций аминокислот с сахарами при нагревании, примером такой реакции может служить золотистая корочка свежеиспеченного хлеба или золотистый цвет картошки фри с характерным запахом. Согласно сравнительному анализу данных ВОЗ (Всемирная организации здравоохранения) и ФАО (Продовольственной сельскохозяйственной организации Объединенных Наций), по распространенности акриламида в 24 странах (Европы и Северной Америки), основными группами пищевых продуктов, содержащих акриламид, является картофель фри, картофельные чипсы, кофе, пончики, кондитерские изделия, кукурузные хлопья (в виде палочек), которые содержат в своем составе крахмал и сахара. Но все же самое высокое содержание акриламида обнаружено в чипсах, жареном картофеле и картофеле, приготовленном во фритюре.

Таким образом, при поедании выпечки, жареного мяса, чипсов и снеков, вместе с ними в организм человека может попадать несколько микрограммов акриламида. В результате дополнительных исследований стало ясно, что слишком высокие концентрации акриламида могут влиять негативным образом влиять на здоровье и оказывать канцерогенный эффект, в частности на репродуктивные органы. Как отметили в Роскачестве, для снижения содержания акриламида в продуктах в Европе запущена программа по разработке различных технологий. Сейчас применяются две из них, первая - снижение температуры термической обработки.

Например, за счет снижения нагревания температуры масла в промышленных фритюрах, использующихся в общепите, можно уменьшить содержание акриламида в готовом продукте в семь раз. Вторая технология снижения акриламидов - добавление специальных ферментов, которые связывают аминокислоту и не дают ей вступать в реакцию с сахарами. За счет этого образуется значительно меньше акриламида. В 2017 году из-за планов Евросоюза внести в список токсичных веществ акриламид оказался под угрозой запрета бельгийский оригинальный рецепт приготовления картошки фри, или "фрит", как ее называют в Бельгии из-за использования технологии двойной обжарки, которой она подвергается. Однако после того, как министр туризма Бельгии обвинил Евросоюз в том, что он ставит под угрозу бельгийскую культуру, было разрешено оставить рецепт "фрит" без изменений.