Роструд напомнил, что 31 декабря в этом году будет рабочим днем

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Последний день 2019 года будет рабочим, затем россиян ждут восьмидневные новогодние каникулы, напомнили ТАСС в пресс-службе Роструда.

"В этом году 31 декабря выпадает на вторник - это будет рабочий день <...> Затем начинается продолжительный период отдыха на новогодние праздники: отдыхать россияне будут с 1 по 8 января", - сообщили в ведомстве.

Предыдущие новогодние каникулы длились 10 дней - с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Следующие длинные выходные ожидаются с 2 по 4 ноября в связи празднованием Дня народного единства.