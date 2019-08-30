Число пользователей интернета в Китае к середине 2019 года достигло 854 млн человек

ШАНХАЙ, 30 августа. /ТАСС/. Общее число пользователей интернета в Китае по состоянию на июнь достигло 854 млн человек, данный показатель за первую половину этого года вырос на 25,98 млн человек. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе Китайского сетевого информационного центра.

К середине года коэффициент покрытия глобальной сетью населения Китая вырос на 1,6 процентных пункта и достиг показателя в 61,2%. Согласно данным доклада, около 99,1% всех пользователей интернета в стране выходят в сеть при помощи мобильных телефонов. Их общее число к июню достигло 847 млн человек.

За последние пять лет, указывается в документе, примерно в шесть раз возрос объем данных, скачиваемых из интернета через мобильные устройства. В настоящее время среднемесячный объем трафика мобильного интернета в Китае составляет для каждого пользователя порядка 7,2 гигабайта.

Стремительными темпами развивается и электронная торговля. К середине года, говорится в докладе, порядка 74% от общего числа интернет-пользователей регулярно совершали покупки, используя ресурсы глобальной сети.