Депутаты Мосгордумы обсудят возможность регулирования каршеринга в осеннюю сессию

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Депутаты Московской городской думы обсудят осенью с полицией и экспертами возможность правового регулирования сервиса каршеринга в столице. Об этом сообщил ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Дрифтеры, украденные рули, гонки с конкурентами. И другие проблемы каршеринга в России

"В осеннюю сессию Московская городская дума планирует вернуться к рассмотрению вопросов, касающихся безопасности москвичей. Наряду с обсуждением возможностей правового регулирования использования электросамокатов, гироскутеров и моноколес, установки алкозамков в такси, готовы проработать вопросы, касающиеся правонарушений со стороны водителей каршеринговых машин", - сказал Шапошников.

Он подчеркнул, что Мосгордума планирует работать в тесном сотрудничестве с МВД России и рассчитывает совместно выработать правовые механизмы, позволяющие решить ряд вопросов, связанных с недобросовестным использованием каршеринга. Также к обсуждению правового регулирования будут приглашены эксперты транспортной сферы и представители столичных компаний каршеринга.

"Проблема использования каршеринга недобросовестными водителями, в том числе теми, кто "арендует" машину по поддельным аккаунтам, не имея прав или даже будучи их лишенными, становится все более и более актуальной. Это особенно заметно в Москве, мегаполисе с высоким ежедневным потоком автотранспорта и хорошо развитой сетью каршеринга", - отметил председатель Мосгордумы.

МВД прорабатывает возможность введения запрета на использование каршеринговых автомобилей злостными нарушителями ПДД, а также водителями, которые ранее были лишены прав. Более 200 ДТП с участием каршеринговых (арендованных) автомобилей произошло в России с начала 2019 года, большинство из них зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях. Большая часть аварий произошла по вине водителей.

Кроме того, в аккаунте столичного департамента транспорта в Twitter сообщалось, что "Яндекс" планирует установить в автомобилях такси и каршеринга в Москве устройство, автоматически деактивирующее учетную запись водителей в системе онлайн-заказов за опасную езду.

Московский каршеринг

Пользователям системы краткосрочной аренды автомобилей доступны более 23 тыс. машин разных операторов. Одной машиной краткосрочной аренды в Москве пользуются от 6 до 8 человек, один прокатный автомобиль заменяет 6-8 личных машин. Это существенно снижает нагрузку на дороги и парковки, а для водителя - экономит средства, отмечают в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Водители в Москве воспользовались каршеринговыми машинами более 58 млн раз с 2015 года, когда проект начал работу. Порядка 51 млн поездок пришлись на 2018-2019 годы. Ежедневно авто данного сервиса в столице арендуют свыше 140 тыс. раз.

По данным департамента транспорта столицы, в настоящее время в Москве на регулярной основе каршеринговыми автомобилями пользуются около 1 млн человек.

Машины каршеринга можно бесплатно оставлять в зоне платной городской парковки, водителям не нужно их содержать и ремонтировать. Стоимость аренды в Москве составляет от шести до 10 рублей в минуту. Сейчас в проект "Московский каршеринг" входят девять компаний. Столичные власти предполагают, что к 2020 году число арендуемых машин в городе вырастет до 30 тыс.