ВОЗ осудила распространение в соцсетях ложных сведений о вакцинации

ЖЕНЕВА, 30 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что распространяемые в соцсетях недостоверные сведения об иммунизации столь же опасны, как и болезни, борьбе с которыми служат вакцины. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подверг резкой критике подобную дезинформацию, напомнив о том, что ежегодно вакцины спасают по меньшей мере 2 млн жизней.

"Дезинформация о вакцинах столь же заразна и опасна, как и болезни, которым она помогает распространяться", - подчеркнул он в опубликованном в Женеве заявлении. Искаженные сведения о вакцинации широко присутствуют в соцсетях и "быстро разносятся во многих странах", констатировал гендиректор. Он напомнил, что такое происходило, в частности, во время кампаний по иммунизации от полиомиелита в Пакистане и от желтой лихорадки в Южной Америке.

В ВОЗ расценивают соцсети как важный источник информирования населения. Таковым они останутся, судя по всему, и "для будущих поколений родителей", сказал Гебрейесус.

"Мы рассматриваем это как ключевой вопрос, требующий наших коллективных усилий по защите здоровья и жизни людей", - добавил он.

"Истина в том, что вакцины работают. Оспа была искоренена благодаря вакцинам, и именно вакцины поставили на грань ликвидации полиомиелит", - напомнил гендиректор. Удалось также радикально уменьшить заболеваемость многими другими недугами, включая корь. В ВОЗ считают вакцины "одной из наиболее мощных инноваций в истории общественного здравоохранения, а также одной из наилучших инвестиций в более здоровый и безопасный мир". Ежегодно они спасают не менее 2 млн жизней. В дополнение к этому большому числу детей удается избежать тяжелых заболеваний и пропуска школьных занятий.

"Обеспечение широкого доверия к вакцинации", по словам главы ВОЗ, лишь отчасти связано с функционированием соцсетей. Требуются также усилия со стороны правительств по созданию систем здравоохранения, достойных доверия и способных отвечать на запросы и обеспокоенность родителей. В этой связи Гебрейесус призвал частный сектор активнее участвовать в распространении в соцсетях информации в области здравоохранения и "больше делать для отфильтровывания дезинформации и неточностей, которые мешают людям в достижении здоровья и благополучия".