Более 300 тыс. москвичей прошли обследование в медицинских павильонах "Здоровая Москва"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Специалисты провели обследование более чем 300 тыс. жителей столицы в медицинских павильонах "Здоровая Москва" в 2019 году, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Более 300 тыс. жителей столицы прошли обследование в рамках проекта "Здоровая Москва" в городских парках и зонах отдыха, где работает 46 медицинских павильонов. Все павильоны оборудованы современной диагностической техникой. Благодаря продуманной логистике обследование можно пройти за час", - говорится в сообщении.

Чтобы проверить здоровье, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. В случае, если посетитель еще не прикреплен к городской поликлинике, ему также нужно предоставить московский полис ОМС.

Проект "Здоровая Москва" стартовал летом 2019 года. В его рамках в парках города разместили 46 павильонов, где можно пройти диспансеризацию или заняться спортом. Площадок для занятий в столице 13: на площади Юности в Зеленограде, в Лианозовском парке, парке "Ангарские пруды", сквере "Отрадное", парке "Северное Тушино", ландшафтном парке "Митино", Гончаровском парке, сквере имени Федора Полетаева, парке "Печатники", парке "Садовники", парке "Надежда", парке Олимпийской деревни, зоне отдыха "Мещерское".