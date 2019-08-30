ДВФУ представит на ВЭФ инжиниринговые центры и молодежные инновации

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) представит на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) молодежные инновации и предварительные итоги работы по выполнению президентских поручений, а также подпишет ряд соглашений с крупными компаниями, которые должны сформировать на базе вуза кластер научно-технологической экосистемы. Об этом сообщил ТАСС ректор ДВФУ Никита Анисимов.

"Дальневосточный федеральный университет уже два года имеет статус специального партнера Восточного экономического форума. <...> В этом году ДВФУ будет представлен стендом в центральном корпусе, павильоном в рамках "Улицы Дальнего Востока", включающим презентацию по исполнению поручений президента. И, кроме того, традиционно большое количество секций, которые будут проходить в рамках ВЭФ, не обойдутся без экспертов университета, выступающих по различным тематикам", - рассказал ректор.

По его словам, стенд в корпусе ДВФУ будет посвящен презентации новой программы развития вуза, которая уже направлена в Минобрануки, и 120-летию университета, отмечаемому в 2019 году.

Президент РФ Владимир Путин по итогам четвертого Восточного экономического форума в сентябре 2018 года во Владивостоке утвердил ряд поручений. Одно из них касалось размещения на острове Русском инжиниринговых подразделений, а также центров исследований и разработок крупных компаний и корпораций. Также было поручено проработать вопросы о придании острову Русский специального правового статуса, создании технопарка, Центра цифрового развития по разработке программного обеспечения в области обработки "больших" данных и информационной безопасности и другие.

Молодежный павильон

Молодежный павильон на "Улице Дальнего Востока" будет посвящен вопросам научно-технологического, цифрового и инновационного развития на Дальнем Востоке и презентации инжиниринговых центров. Эти центры будут представлять молодые ученые совместно с представителями корпораций, рассказал Анисимов.

"Отдельно в рамках "Улицы Дальнего Востока" будет открыт молодежный павильон, где совместно наша молодежь и корпорации презентуют реальные проекты, которые, как мы рассчитываем, будут появляться со следующего года в ДВФУ в рамках инновационного научно-технологического центра, инжиниринговых центров корпораций. Совместно молодые ученые университета и научные эксперты корпораций будут презентовать гостям Восточного экономического форума те научно-исследовательские проекты, которые они будут выполнять уже с 2020 года. И конечно, здесь будет устанавливаться контакты с потенциальными инвесторами", - рассказал ректор.

В качестве партнеров павильона выступают компании "РусГидро", "Газпром", "Роскосмос", "Вертолеты России", Росатом, МТС, "Ростелеком", Сбербанк и другие. В организации павильона принимают участие Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Первым инжиниринговым центром на острове Русский, созданным в рамках исполнения поручения президента РФ, стал дальневосточный филиал ООО "Газпром 335". Здесь будут развиваться три основных направления: использование робототехнических комплексов при реализации перспективных проектов добычи на шельфе, повышение промышленной и экологической безопасности при освоении шельфовых месторождений углеводородов, повышение энергоэффективности процесса сжижения природного газа.

В рамках ВЭФ традиционно ДВФУ примет международную конференцию по образованию АТЭС, которая проводится с 2012 года и в нынешнем году будет посвящена четвертой технологической революции.

"Мы ожидаем прибытия до 100 участников - руководителей профильных министерств иностранных дел, науки и высшего образования, Минвостокразвития, ректоров ведущих университетов стран АТР, должностных лиц министерств этих стран. Кроме этого, традиционным стал молодежный день, где проходит лекторий. В этом году на него аккредитованы и молодые предприниматели со всего Дальнего Востока, более 70 студентов Дальневосточного федерального университета, прежде всего, ребята-высокобалльники <...>. Мы ожидаем, что будет проведено около 20 лекций", - рассказал Анисимов.

Соглашения

ДВФУ намерен заключить множество соглашений, в том числе с регионами Дальнего Востока и институтами развития, сообщил ректор.

"Предполагается большое количество подписаний и заключение соглашений. Мы будем <...> подписывать соглашения с новыми субъектами Дальнего Востока. <...> Подпишем несколько соглашений с компаниями-резидентами территорий опережающего развития, Агентством по развитию человеческого капитала", - рассказал собеседник.

Большая часть планируемых к подписанию соглашений ДВФУ направлена на закрепление ранее достигнутых договоренностей о совместной реализации проектов по созданию на острове Русский центра цифрового развития и инновационного научно-технологического центра. Так, ДВФУ вместе с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций планируют подписать соглашения с такими резидентами, как Газпром, РЖД, "Вертолеты России", "Наука и Инновации" (Росатом), "Ростелеком", МТС, Росгеология и другие. Это необходимо, чтобы сформировать кластер научно-технологической экосистемы и обеспечить консолидацию научно-практического опыта и компетенций в области перспективных технологий по направлениям обработки "больших" данных, информационной безопасности, "сквозных" цифровых технологий, индустрии 4.0, интернета вещей.

ВЭФ и ДВФУ

Никита Анисимов рассказал, что форум неминуемо оставляет след в жизни вуза. Так, по итогам достигнутых на прошлых форумах договоренностей были открыты перекрестные представительства в КНР и Японии и представительство во Вьетнаме, в Ханойском государственном университете.

"По итогам прошлого Восточного экономического форума на территории кампуса ДВФУ появился научно-технологический объект, теплица, где университет обеспечивает научное сопровождение японской технологии выращивания клубники. Бизнесмены в Приморском крае приступили к реализации полномасштабного бизнес-проекта по выращиванию клубники при научном сопровождении университета и технологическом сопровождении японской стороны", - добавил собеседник.

По его словам, большое количество примеров реализованных по итогам прошлых ВЭФ проектов есть внутри технопарка "Русский". В качестве примеров ректор привел технологии по обеспечению дронов и летательных аппаратов емкими и долго работающими элементами питания, создание электротранспортных средств из средств на обычной тяге, наработки по оптимизации морского пути. Немаловажным является возможность для студентов ДВФУ проходить практики на предприятиях резидентов дальневосточных территорий опережающего развития, в том числе, "Колмар", "Кинросс Голд" и другие.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.