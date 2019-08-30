Золотов: организаторы провоцируют участников незаконных акций на противоправные действия

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Организаторы незаконных акций устраивают провокации и не только сами нарушают закон, но и толкают их участников на противоправные действия. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов.

"Существуют целые технологии по проведению провокаций, спланированных пиар-акций, в которых в том числе задействуются несовершеннолетние, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями. Организаторы не только сами нарушают закон, но и подталкивают к этому других граждан", - сказал он.

Более того, своими действиями - перекрывая улицы и проезжую часть - организаторы мешают тем, кто не участвует в сомнительных мероприятиях. "По сути, умышленно нарушают права и свободы других граждан, кто против или безразличен к таким акциям", - отметил Золотов.

Он подчеркнул, что организаторы таких мероприятий стремятся использовать радикальные методы, вместо созданных в России законных механизмов для отстаивания своих позиций.

"В нашей стране созданы все необходимые условия для отстаивания своих позиций цивилизованным, законным путем. Эти механизмы реально работают. Но, по понятным причинам, такими возможностями организаторы несанкционированных акций умышленно пренебрегают, используя, в основном, радикальные подходы", - сказал он.

По словам Золотова, эти люди искусственно в интернете подогревают интерес к противозаконным действиям, "проходят бурные дискуссии и передергиваются понятия, связанные с правами и свободами граждан, буквально навязывается мнение, что наша страна не является правовым государством".