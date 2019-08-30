Ниагарский водопад окрасится в цвета флага Татарстана в честь дня республики

ОТТАВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Ниагарский водопад 30 августа окрасится в цвета флага Татарстана в честь очередной годовщины принятия декларации о государственном суверенитете этой республики, входящей в состав РФ. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщил представитель службы национального парка Ниагара Фолс Шон Данн.

"Я могу подтвердить, что Совет по иллюминации Ниагарского водопада одобрил специальную подсветку каскада в честь Дня республики Татарстан, который отмечается 30 августа", - сказал он. Данн уточнил, что с 22:00 до 22:15 по местному времени в пятницу (05:00-05:15 мск субботы) Ниагарский водопад будет подсвечиваться красным, белым и зеленым цветами.

"В этом году нам хотелось как-то особенно отметить день республики, поэтому я обратился к администрации Ниагарского водопада с просьбой подсветить его в цвета флага Татарстана", - сообщил корреспонденту ТАСС автор инициативы, руководитель Ассоциации татар Монреаля Марат Салахутдинов. По его словам, подать соответствующую заявку может любой желающий.

"Нашу заявку очень быстро одобрили", - уточнил он.

Салахутдинов добавил, что 30 августа на Ниагарский водопад приедут не менее 50 татар из Монреаля, Оттавы и Торонто.

"Я будут вести трансляцию светового шоу на странице нашей ассоциации в Instagram. Мы также планируем серию небольших интервью с представителями нашей диаспоры и посетителями водопада", - сказал собеседник агентства.

По его словам, участники поездки к водным каскадам будут одеты в национальные татарские костюмы, возьмут с собой флаги республики Татарстан и традиционные угощения татарской кухни. По данным главы ассоциации, в Канаде проживают порядка 3 тыс. татар, из них более 500 - в Торонто и около 300 - в Монреале.