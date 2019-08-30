Бойцов Росгвардии на массовых мероприятиях оснастят видеорегистраторами

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Росгвардия планирует оснастить своих сотрудников и военнослужащих видеорегистраторами, которые будут использоваться для фиксации обстановки, в том числе на массовых мероприятиях и при проведении спецопераций.

Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов.

"Прорабатывается вопрос введения в элементы снаряжения сотрудников и военнослужащих Росгвардии видеорегистраторов. Их планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы - при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении специальных операций подразделениями спецназа ОМОН, СОБР и войскового спецназа, при реагировании сотрудниками вневедомственной охраны на поступающие сигналы с объектов", - сказал он.

Золотов отметил, что все эти новшества в настоящее время требуют тщательной проработки как в финансово-экономическом плане, так и в правовом.

"Есть определенные особенности и при использовании видеорегистраторов как средства видеофиксации происходящих событий, поэтому к этим вопросам мы подходим весьма серьезно и взвешенно", - сказал глава Рогсвардии.