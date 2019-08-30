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Золотов: вопросы обеспечения безопасности требуют большего профессионализма и компетенции

Глава Росгвардии также отметил, что в 2019 году ведомство обеспечило правопорядок на более чем 2 тыс. массовых мероприятий

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вопросы обеспечения безопасности на массовых мероприятиях, в том числе спортивных и общественно-политических, не теряют своей актуальности и требуют большего профессионализма и компетенции. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов.

"С каждым годом не только увеличивается их количество [мероприятий], но и повышается их статус, многие проходят в международном формате и уже стали своеобразной визитной карточкой нашей страны. В связи с этим вопросы обеспечения безопасности не только не теряют своей актуальности, а приобретают новый смысл, требуют еще большего профессионализма и компетентности, повышенной ответственности, более тесной консолидации усилий всех заинтересованных структур безопасности и правопорядка", - сказал он.

Также Золотов отметил, что в этом году ведомство обеспечило правопорядок на более чем 2 тыс. массовых мероприятий.

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РоссияЗолотов, Виктор Васильевич
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